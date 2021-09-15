الصحة: نسبة الوفيات فى مصر انخفضت عن الموجات السابقة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بتعديل بروتوكول العلاج الخاصة بفيروس كورونا لكى يتناسب مع الوضع الحالي، وأنه فى حالة التعديل يتم إخطار جميع الأطباء.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن التعديل فى الأدوية يكون لأهداف رئيسية وهو تقليل أعراض الفيروس.



ولفت إلى أن نسبة الوفيات فى مصر خلال الموجة الرابعة انخفضت عن الموجات السابقة، وعن معدلات الوفيات بمصر مقارنة بالدول الخارجية انخفضت بنسبة 3%، وهذا يرجع لـ المبادرات الرئاسية و حملة 100 مليون صحة وعلاج 2 مليون مواطن من فيروس سي.





بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن حوالي 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض كبير في الإصابات الجديدة منذ أكثر من شهرين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك حوالي 4.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في تحديث أسبوعي صدر أمس الثلاثاء، قالت الصحة العالمية إن كل منطقة في العالم شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأسبوع السابق.

كما أكدت الصحة العالمية أن معدل وفيات كورونا تراجع عالميا باستثناء أفريقيا حيث ارتفعت بنسبة 7%.

وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإيران وتركيا، وتم الإبلاغ عن متغير دلتا شديد العدوى في 180 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأطفال والمراهقين لا يزالون أقل تضررًا من كورونا مقارنة بالبالغين، مضيفة أن وفيات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا بسبب الفيروس تمثل أقل من 0.5٪ من الوفيات العالمية.

