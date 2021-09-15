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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمباراته الـ100 في الأنفيلد.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

صدى البلد

قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على ضيفه فريق ميلان الإيطالي على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعدما تبادل التمرير مع أوريجي الذي ردها له خلف خط الدفاع ليسكنها المصري في شباك الضيوف، ليحقق من خلاله رقما قياسيا جديدا مع الريدز.

 

صلاح وصل إلى الهدف الـ14 له في ملعب أنفيلد، ليعادل رقم جيرارد، حيث يحتل صدارة هدافي ليفربول أوروبيا على ملعب أنفيلد مسجلة باسم إيان راش برصيد 24 هدفا.

 

ويتواجد صلاح رفقة جيرارد في المركز الثاني برصيد 14 هدفا لكل منهما. من جهة أخرى، وصل محمد صلاح إلى مباراته الـ100 بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعد المشاركة في لقاء اليوم.

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