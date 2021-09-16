نشرة المرأة والصحة|اكتئاب ما بعد الولادة.. قاتل صامت في العالم العربي.. تأثير القهوة على الجسم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

حقائق لن تكتشفها .. تأثير القهوة على الجسم

الكافيين ، العنصر النشط الرئيسي في القهوة ، له سمعة جيدة لكونه معزز للطاقة، لكن الكافيين هو أيضًا دواء، ما يعني أنه يمكن أن يؤثر على كل واحد منا بشكل مختلف، اعتمادًا على عادات استهلاكنا وجيناتنا.

التناقض في الكافيين هو أنه على المدى القصير ، يساعد في الانتباه واليقظة، قال مارك شتاين، الأستاذ في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة واشنطن، الذي درس تأثير الكافيين على الأشخاص الذين يعانون من نقص الانتباه/ فرط النشاط ، إنه يساعد في بعض المهام المعرفية، ويساعد في مستويات الطاقة. اضطراب. "لكن التأثير التراكمي - أو التأثير طويل المدى - له تأثير معاكس".

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع ، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس ، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين.

بالنسبة لمعظم التجاعيد ، تظهر التجاعيد بين سن 40 و 50 حيث يفقد الجلد الترطيب وتلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر ، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، قد تكون التجاعيد أيضًا ناجمة جزئيًا عن التدخين والنظام الغذائي غير متوازنة.

بعد إشاعة زواجه للمرة الثانية سرا.. صور رومانسية تجمع تامر حسنى وبسمة بوسيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة وبوسيل وارتباطه بفتاه اخرى خاصة مع تداول صور تجمع تامر حسني وهذه الفتاة .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من صور الفنانة تامر حسنى مع زوجته بسمة بوسيل.

نصائح لحماية نفسك من التهابات العين

تعد التهابات العين أمرًا شائعًا حيث يمتلئ الهواء بالبكتيريا والفيروسات تمامًا مثل مشاكل الجلد والحساسية.

التهابات العين

قد تصاب بالتهاب الملتحمة (العين الوردية) ، وهو التهاب أو تورم في الملتحمة يمكن أن ينتشر من فرد إلى آخر بسبب زيادة كمية محتوى الرطوبة في الهواء.

قال الدكتور راج كومار جين ، طبيب العيون ، دار الأطباء: "بعض العلامات الحمراء تشمل احمرار العين ، والتورم ، والإفرازات ، والحكة ، والألم".

تصاب بعض السيدات بـ"اكتئاب ما بعد الولادة" وهي حالة شائعة تعانيها ملايين النساء حول العالم، وغالبا ما تهمل النساء في العالم العربي علاجها.

وقد تعاني منه احيانا السيدات عندما يكون الحمل صعبا وخطيرا، واشارت احدي السيدات ل bbc للبقاء في السرير دون حركة لأكثر من شهرين متواصلين بعد أن كنت على وشك الإجهاض في الشهر السادس، قد اصابتها باكتئاب.