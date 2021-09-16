الأمن يضبط رجلا تعدى على نجله بسلاح أبيض بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والده بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" )بتضرره من والده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" نتج عنه إصابته المنوه عنها ، بسبب خلافات عائلية بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

