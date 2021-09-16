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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل عمرو السولية يكشف تطورات تجديد تعاقده مع الأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط  الفريق الأول لكرة القدم الأهلي عن اقترابه من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

 

وقال الحديدي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عمرو السولية يقترب بنسبة كبيرة من تجديد تعاقده مع الأهلي، الاتفاق تم بين الأهلي والسولية واللاعب سيتجدد تعاقده بشكل رسمي في وقت قريب".

 

وأكمل "كهربا مستمر في الأهلي الموسم المقبل ولا يوجد أي حديث عن رحيله".

 

وتابع "وليد سليمان مستمر مع الأهلي خاصة بعد رحيل سعد سمير واحتياج الفريق لعدد من القادة واللاعبين الكبار مع محمد الشناوي".

 

وأشار "محمد الشناوي وحسين الشحات مستمران مع الأهلي وأي حديث عن رحيل أحدهما غير صحيح".

 

وأتم تصريحاته "سعد سمير سيعود للأهلي مرة أخرى بعد نهاية مشواره مع فيوتشر سواء كلاعب ليختم مسيرته أو حتى للعمل الفني أو الإداري في النادي".

حازم الحديدي عمرو السولية الأهلى كهربا وليد سليمان محمد الشناوي حسين الشحات

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