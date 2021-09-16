بعد زلزال سيتشوان.. الصين تطلق نداء طارئا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الصين أطلقت نداء طارئا، اليوم الخميس، بعد زلزال بقوة 6.0 درجات ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وأسفر الزلزال عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 60 آخرين اليوم الخميس، بحسب وسائل الإعلام الحكومية الرسمية في الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" إن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة.

وأطلقت مدينة لوتشو نداء طارئا من المستوى الأول.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا.

وأظهرت صور مبانٍ متضررة ونوافذ محطمة، فيما قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن 1221 منزلا انهاروا بشكل كامل، فيما تضرر أكثر من 3000 منزل بشكل بالغ.