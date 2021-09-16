6 فوائد صحية للتوقف عن تناول اللحوم تعرفى عليها

فوائد عديدة لتقليل استهلاك اللحوم في حين أن إضافة اللحوم إلى نظامك الغذائي واستهلاكها من حين لآخر لن يؤثر على الصحة كثيرًا ، لأن استهلاك الكثير من اللحوم دون توازن مناسب بين الخضار ليس طريقًا صحيًا يجب اتباعها. إليك فوائد تقليل استهلاك اللحوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. انخفاض الحموضة

تشير الدراسات إلى أن المنتجات الغذائية القائمة على اللحوم يمكن أن تحفز إنتاج الأحماض في معدتك ، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل الحموضة الزائدة ، وحرقة المعدة ، والصداع ، وآلام المعدة ، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه ، يُعرف النظام الغذائي النباتي لمقاومة إنتاج الحمض في معدتك .

2. فقدان الوزن

التخلص من اللحوم من نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا. أيضًا ، يميل الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ودهون أقل.

3. صحة الأمعاء

يساعد النظام الغذائي النباتي في تعزيز نمو البكتيريا الصحية التي تبطن الأمعاء وتمنع بعض اضطرابات الجهاز الهضمي ، في حين أن الأنظمة الغذائية القائمة على اللحوم قد تضر بالأمعاء بسبب المواد الحافظة و الهرمونات المستخدمة في المنتجات الحيوانية.

4. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يكون أكثر بكثير لدى متناولي اللحوم مقارنة بالنباتيين هذا مرتبط بالهرمونات الموجودة في اللحوم ومحتوى الحديد والنترات الموجود ، خاصة في اللحوم الحمراء.

5. انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم

تحتوي الأطعمة التي تحتوي على اللحوم على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة ، والتي من المعروف أنها تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى حالات خطيرة مثل السمنة والسكتة الدماغية وأمراض القلب وما إلى ذلك.

6. تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى

يرى الخبراء أن الإقلاع عن الأطعمة غير النباتية يمكن أن يقلل من الالتهابات التي تحدث في أجسامنا. إذا كان الحيوان مصابًا بعدوى معينة ، فقد ينتقل مباشرة إلى جسم الإنسان بعد تناول لحمه.