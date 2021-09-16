ظروف قاسية صنعت رائدة الأزياء كوكو شانيل .. تعرف عليها

رائدة البساطة الراقية في عالم الأزياء، من أهم 100 شخصية عالميًا والأكثر تأثيرًا في القرن العشرين، "كوكو شانيل" مصممة الأزياء الفرنسية التي تعد علامتها التجارية "شانيل" الآن أحد أهم ماركات الأزياء على مستوى العالم.

من هي كوكو شانيل

كوكو شانيل



السيدة غابرييل بونور شانيل مواليد 19 أغسطس عام 1883م، توفيت والدت غابرييل "كوكو شانيل" بسبب التهاب شعبي وهي في عمر 32 عندما كانت غابرييل في عمر الـ12، حينها قام والدها بإرسال أبنائه الذكور إلى الخارج للعمل كعمال مزارع وبناته الثلاثة إلى ملجأ الأيتام "أوبازيتي" مدينة كوريز في وسط فرنسا، الذي قد أُسس لرعاية الفقراء بما في ذلك تشغيل المنازل للفتيات المتخلى عنهم واليتامى، فقد كانت حياة قاسية ورخيصة تطالب بالانضباظ الصارم.

وعند اتمام كوكو شانيل عمر الـ18 اظطرت للذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات في بلدة مولان .

كانت كوكو شانيل تعرف بالطموح والشغف وحبها للحياه، تلك اصفات التي انعكست على حياتها المهنية والاجتماعية، لتحقق نجاح كبير كسيدة أعمال تقابلها مكانة اجتماعية عالية في المجتمع الفرنسي ، حيث كانت المدير للعديد من الفنانين والحرفيين.

كانت كوكو شانيل إحدى أغنى النساء في كل العصور فكانت تبلغ ثروتها عام 1970 م 19 بليون، ما يعادل 118 بليون عام 2015.

اطلاق اسم كوكو شانيل عليها

غنت غابرييل بونور شانيل في ملهى يرتاده ضباط سلاح الفرسان ومن ذلك اليوم نجحت شانيل في إنشاء مسرح لها فقد غنت في ملهى يرتاده ضباط سلاح الفرسان وقدمت لنفسها مرحلة الغناء لاول مرة في مقهى للترفيه الشعبي في ذاك العصر، وتمكنت مع مجموعة من الفتيات كسب المال عندما رفعت صحيفة بين الجمهور تقديرا لأدائهم، في الغناء وإدخالهم معنى الترف بين الجنود.

خطفت شانيل الأضواء، من خلال اغنيتين كانت تغنيهم دائمًا هما "Ko Ko Ri Ko", and "Qui qu'a vu Coco"، وأقتبس العسكر أسم “كوكو” من هذه الأغاني، وأطلقوا عليها ومنذ ذلك الحين أطلقوا عليها اسم كوكو شانيل.



صناعة الأزياء



تعلمت شانيل فن الخياطة والحياكة خلال سنواتها الست في ملجأ الأيتام أوبازيني، كانت قادرة على العثور على عمل كخياطة لتصبح فيما بعد أشه مصممة أزياء، حيث بدأت بتميم القبعات النسائية، وبيعها وبدأت في احتكار المجال بتصاميها المميزة شيئًا فشيئًا.



شهد عام 1920 العديد من النجاحات المميزة لـ كوكو شانيل، ففي هذا العام افتتحت أول بوتيك لها في باريس، وكانت هذه اللحظة الانتقالية في نجاحها، وفي نفس العام أطلقت شانيل عطرها الأول والشهير رقم 5" N°5، وهومزيج من العديد من رائح الأزهار، وبعد ذلك قدمت فستان ليتل بلاك المعروف حتى الآن.

الانسحاب وقوة العودة



أضطرت كوكو شانيل إلى الانسحاب من عالم الأزياء والموضة خلال الحرب العالمية الثانية، ليعتقد النقاد أن أسطورتها قد أنتهت، لتفاجئ الجميع بالعودة والظهور من جديد ببدلتها المحبوكة، التي تحولت على الفور إلى عنصر اساسي من عناصر الموضة.