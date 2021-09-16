عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث جهود التنمية

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث جهود التنمية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبه يسري مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.

قال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تحظى المحافظة، من خلالها تطوير 5 مراكز باجمالي 192 قرية و757 تابع، بـ 18 قطاع خدمي باجمالي تكلفة 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئاسية التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة وتنفذ بجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا أن هناك تطوير بالقطاع الصحي بإضافة 4 مستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى ان هناك 3 مستشفيات دخلت بالفعل الخدمة عقب إعادة إنشائها.

وأضاف المحافظ، ان هناك تطوير شامل في كافة القطاعات الحكومية والخدمية، لدخول تكنولوجيا المعلومات والرقمنه، طبقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الخدمية، مما يؤدي إلى التيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.

وأشاد القس الدكتور أندريه ذكي، والوفد المرافق له، بجهود السيد محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا ان هناك تعاون مستمر وتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وخاصة مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني مما يستوجب علينا المشاركة والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن .

اللواء اسامة القاضي محافظ المني الدكتور أندريه ذكي الطائفة الانجيلية جهود التنمية المشاركة المجتمعية الوعي الثقافي الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ .. الإفتاء تجيب

مدبولي: مصر على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروعات الملبية لطموحات الشعب الليبي

الديبية: وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى القاهرة رسالة إقليمية عن دور مصر الكبير بالمنطقة

ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سيارات شهيرة ظهرت في أفلامه| صور

لمدة أسبوعين.. فتح باب الالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للوافدين

التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ