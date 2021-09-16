إتاحة استمارة لتسجيل الطلاب لزيارة المشروعات القومية وحياة كريمة ببني سويف

في بني سويف : إتاحة استمارة لتسجيل الطلاب الراغبين في زيارة المشروعات القومية وحياة كريمة

أعلنت محافظة بني سويف عن إتاحة استمارة تسجيل على الانترنت على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/1rryuLpH5f_oqQYiKK_SjezZutURU54UfjOIT6vO1eiQ/edit ، وذلك للراغبين من الطلاب (من الفئة العمرية 10 إلى 18 سنة ) في زيارة مشروعي تطوير كورنيش النيل ومجمع الصناعات ،ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها في شتى القطاعات ، بجانب زيارات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ناصر وببا

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات المحافظ من منطلق اهتمام الدولة بأبنائها وتعريفهم بحجم الجهود المبذولة للارتقاء بالوطن في شتى المجالات ، وتنمية روح الولاء والوطنية لدى النشء والطلائع ، في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وفقا لرؤية مصر 2030

ويتطلب ملء الاستمارة المتاحة عبر الرابط المذكور الإجابة عن عدد من البيانات عن الطالب مثل : البيانات الشخصية ( الاسم ، الرقم القومي ، السن ، رقم الموبايل ..) ، وكذا المرافق للطالب الذي لم يتجاوز الـ 12 عاما ، بينما غير ذلك فلا يسمح بمرافق.

وعن تفاصيل الزيارات ، سوف يتم الإعلان عنها الأسبوع القادم ،بعد حصر الأعداد وبحثها من حيث مطابقتها للاشتراطات من عدمه ، وسيتم التواصل مع الطلاب أو أولياء الأمور في هذا الشأن.