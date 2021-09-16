الصلوات الفائتة كيف أقضيها ..الإفتاء تجيب

الصلوات الفائتة كيف أقضيها.. عادة ما يتساءل الناس حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تسقط بصلاة النوافل و إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فهل تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة من هنا أجابت دار الإفتاء على سؤال “ الصلوات الفائتة كيف اقضيها”

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال “ الصلوات الفائتة كيف أقضيها ” أن قضاء الصلوات الفائتة يكون بان يصليها الفرد حتى تسقط عنه مع الاستغفار والتوبة.

وأضاف أن الصلوات الفائتة اذا كانت خمس صلوات أو أقل فيقضيها الفرد في نفس اليوم كاملة أم إن كانت أكثر من خمس صلوات كصلوات يومين أو أسبوع أو سنة فعلى الفرد أن يقضيها بأن يصلي كل صلاة منهم مع الصلاة الحالية أو يصلي ظهرا مع ظهر وعصرا مع عصر وهكذا لمدة المدة التى انقطع فيها عن الصلاة ويصلها قبل الفرض أو بعده لا حرج في ذلك .

قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب

قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ؟ ، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح، وفي قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ، فإنه يسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.



قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب وعنها يرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، وعن قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب فيرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، وفي قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب يرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.



كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات



كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فقد قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فأوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.



كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز، كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة "ما فات مات"، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.



قضاء الصلاة الفائتة لايام

قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، فقد أكد أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة ، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور ، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة وينبغي عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.