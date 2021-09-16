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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث التعاون مع رئيس الحكومة الإسبانية

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 

وكانت صحيفة المناطق السعودية في وقت سابق نقلت  عن وزارة الدفاع الأمريكية  البنتاجون، قولها إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يأمل لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، جاء ذلك عقب تأجيل الزيارة التي كانت مقرّرة إلى المملكة الأسبوع الماضي.

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وذكر المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي، أنّ زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المملكة لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل.

 

وقال : نأمل في إعادة جدولة الزيارة، مشدّداً على أنّها أرجئت ولم تلغَ.


كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زار الخليج الأسبوع الماضي لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة في كابول في أغسطس.

السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزارة الدفاع الأمريكي الدفاعات الجوية السعودية

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