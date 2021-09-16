عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: السيسي يطرح أفكار لتجديد الخطاب الديني للنقاش والتشريع ولا يفرضها

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطرح أفكارًا للنقاش والتشريع ولا يفرضها فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، قائلًا: إنها أفكار مدنية تخدم المواطنين باستمرار، مؤكدًا ضرورة إبعاد الدين عن السياسة ولا يمكن اعتبار الدين بضاعة سياسية .

 

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن المجتمع المصري عرف الفتنة الطائفية والتحرش والاغتصاب منذ انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب، قائلًا: "عارفين ليه عشان نفاق ديني.. ومعظم المسؤولين الموجودين كونهم متأثرين دا حاجة تانية".

 

وأكد أن السلفية الحمقاء تخترق كل موظفي أجهز الدولة، فضلًا عن أن الفكر السلفي اخترق الفن وجعل بعض الفنانين يرفضوا العمل مع فنانين من ديانات أخرى.

ترشيحاتنا

السكة الحديد: رفع مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين إلى 3 جنيهات

الاضطهاد.. الفارس سامح الدهان يكشف أسباب تمثيله لـ بريطانيا بدلا من مصر

وائل جمعة: لسنا مسئولين عن موقف مصطفى محمد.. ومباراتنا الودية أمام ليبيريا

في مشاركة مصرية أولى بـ دوري المؤتمر الأوروبي.. وردة يخسر مع أنورثوسيس بثنائية

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

سفير مصر بجوبا يبحث سبل التعاون النيابي مع رئيسة المجلس التشريعي بجنوب السودان|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ