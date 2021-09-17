مجداف ينقذ إمرأة من هجوم تمساح

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها، تمكن امرأة في ولاية فلوريدا الأمريكية من تجنب هجوم تمساح ضخم بعد أن اقترب من لوح تجديف كانت فيه.

وقامت المرأه بأستخدام مجدافها لدفع التمساح بعيدا عنها وتظهر مقاطع الفيديو محاولات فيكي ريمي بيكر للابتعاد عن التمساح الذي صرخ عليها بصوت عالٍ قبل استخدام المجداف.

لحظات تحبس الأنفاس

ووثقت كاميرا مصور فوتوغرافي لحظات تحبس الأنفاس لـهجوم تمساح هائل الحجم على سمكة قرش من نوع قرش الثور شمال ولاية "كوينزلاند" الأسترالية.



واستطاع المصور الفوتوغرافي والباحث "مارك زيمبيكي" توثيق هذا المشهد النادر خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى الساحل الشرقي لأستراليا، ولاقت اللقطات التي صورها انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.