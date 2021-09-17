تفاصيل حزينة وراء وفاة صيدلانية بكورونا في الشرقية .. ونقيب الصيادلة : "الروتين السبب"

كشف الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، تفاصيل وفاة صيدلانية بكورونا في الشرقية بعد رفض منحها إجازة مرضية.

وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الطبيبة الصيدلانية كانت تعمل في مستشفي الجلدية والجذام وكانت شخصية محترمة للغاية".

وتابع أبو الفتوح:" الروتين سبب وفاة الدكتورة الشابة بعد منعها من الحصول على إجازة بعد تكرار تعديل أوراق الحصول علي إجازة".

وأشار نقيب صيادلة الشرقية، إلي أنهم طالبوا الجهات المعنية بتوضيح ملابسات الواقعة من خلال التأمين الصحي.