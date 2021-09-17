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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب : " من يهد الزمالك هم رموز النادي "

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادى الزمالك أن نادى الزمالك يتعرض لموجة من الهجوم وكأنه يوجد حملة ممنهجة ضد الفريق رغم الانتصارات التى يحققها الفريق .

وقال حسين لبيب رئيس نادى الزمالك فى حواره مع أحمد حسام ميدو " أوضه اللبس " : من يهد نادي الزمالك هم رموز النادي "

وتابع : " لو عندي مليون شخص بيحب نادي الزمالك وكل واحد دفع 100 جنيه، هيكون معانا 100 مليون جنيه نجدد لبنشرقي وننفذ كل مطالب الجمهور ".

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.
 

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حسين لبيب : " من يهد الزمالك هم رموز النادي "

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