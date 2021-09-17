درة تحكي عن سر حبها للموضة فى الفن: فاتن حمامة وسعاد حسني كانا مثل أعلى لي

تحدثت الفنانة درة، عن كواليس دورها في فيلم الكاهن، قائلة:"فيلم مهم جدا وبه مشاهد كثيرة جدا أكشن ويجمع كوكبة كبيرة من النجوم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك مجموعة من الفنانين لا يرون أن المظهر العام والانسياق نحو الموضة والأزياء جانب مهم في حياتهم، وعلى النقيض توجد فئة أخرى تشجع الموضة بشكل كبير.

وأشارت إلي أنها أثرت بأناقة فنانات الزمن الجميل مثل سعاد حسني، ونادية الجندي.

وكشفت الفنانة درة، عن حبها للفاشون والموضى، قائلة:"أنا بحب اللبس والموضى وبتابع عروض الأزياء"، متابعة:"من صغري وأنا بحب اصمم ملابس".