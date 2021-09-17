هنادى مهنا : كنت بعيط وانهار بسبب التعليقات على وزنى

كشفت الفنانة هنادى مهنا السر وراء اقبالها على خسارة الوزن .



وأوضحت هنادى مهنا خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دى ام سى" أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب وزنها بصورة كبيرة، معقبة:" كنت بنهار واعيط بسبب الكومنتات".



وأضافت هنادى مهنا قائلة:" الكومنتات كانت بتخلينى اتخن اكتر لحد ما خدت قرار أن لازم اخسر وزنى".



وأكدت الفنانة هنادى مهنا أن حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، هامة للغاية فى ظل ما يتعرض له المشاهير من شائعات، معقبا:" اكشفت أن فيه ناس بتدفع فلوس عشان تشوه صورة غيرهم".



وقالت مهنا إنها كانت سعيدة للغاية بأجواء التصوير والتعاون مع فريق العمل.



وطالبت هنادى مهنا، بعدم السماح لأى شخص بعمل حسابات فيك على وسائل التواصل الإجتماعى، معقبة :" مفروض يبقى بالبطاقة أو الباسبور".



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