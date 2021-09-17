جامعة الوادي الجديد تشارك في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي

شارك وفد رفيع المستوي من جامعة الوادي الجديد ضم كلا من الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور احمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور احمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة في منتدي التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقال الدكتور احمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ان اليوم الاول للمنتدي تضمن كلمة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار حول رؤية الوزارة واهدافها من التحول الرقمي بالجامعات ثم اطلاق مبادرة طالب رقمي ثم حلقات نقاشية تضمنت تكنولوجيا التعليم في عصر التحول الرقمي وجيل من الجامعات الذكية في مصر وتكنولوجيات المستقبل وعدد من الموضوعات الخاصة بالتحول الرقمي في الجامعات المصرية.

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