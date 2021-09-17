واشنطن: نواصل الحوار مع روسيا حول الأمن السيبراني دون توقع نتائج فورية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

وقالت بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو الماضي في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، حذرت في وقت سابق أمس، الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، وخاصة الانتخابات التشريعية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية: "يمتلك الجانب الروسي أدلة دامغة على انتهاك منصات الإنترنت الأمريكية للتشريعات الروسية في سياق التحضير لانتخابات مجلس الدوما وإجرائها.

وأضافت "وفي هذا الصدد، أعلن أن التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا أمر غير مقبول بشكل قاطع، وقد نقلنا المعلومات ذات الصلة من خلال السفارة الروسية في واشنطن إلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي".