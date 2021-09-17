فؤاد عودة: العالم مر بـ55 نوعا من سلالات كورونا أخطرهم "دلتا" و " مو"

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: إنه وفقا لأحصائيات الرابطة فإن عدد سلالات فيروس كورونا، حتى الآن، وصل لـ 50 سلالة في العالم ، من بينهم 18 سلالة منتشرين بكثرة ، على رأسهم سلالات " دلتا " وسلالة " مو " ، وهما على رأس قائمة المتحورات الأكثر انتشارا .

وأوضح الدكتور فؤاد عودة ، على سكايب لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " : أن السلالات الجديدة ترتكز على إصابة الشباب والأطفال ، على عكس السلالات السابقة والتي كانت ترتكز على المسنين ، متابعا : " 95 من الأشخاص بالمستشفيات في أوروبا دون تطعيم مما يشير لأهميته وغير مقبول الحديث عن تطعيم 2% من سكان أفريقيا والدول الفقيرة " .

وتابع " عودة " : أن اللقاحات توفر حماية تصل لـ 95 % من الدخول في الحالة الحرجة ، واللجوء للمستشفيات ، وحتى في حالة الإصابة فتكون الأعراض خفيفة بنسبة 88% فقط .

ونوه " عودة " : أن الدول الأوروبية اعتمدت نظام " المرور الإجباري " والذي يجبر المواطنين على عدم دخول الأماكن العامة دون تطعيمات ، والطريقة كانت جيدة لتشجيع عدد كبير من المواطنين الإيطاليين على أخذ اللقاحات .

وواصل " عودة " : 66% من الأطفال في الهند أصيبوا بنسبة كبيرة من أعراض كورونا ، خصوصا بالسلالات الأخيرة ، مشددا أن الأطفال والشباب وسيلة لنقل الفيروس بشكل كبير في الدول ، أكثر من غيرهم .