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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فؤاد عودة: العالم مر بـ55 نوعا من سلالات كورونا أخطرهم "دلتا" و " مو"

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: إنه وفقا لأحصائيات الرابطة فإن عدد سلالات فيروس كورونا، حتى الآن، وصل لـ 50 سلالة في العالم ، من بينهم 18 سلالة منتشرين بكثرة ، على رأسهم سلالات " دلتا " وسلالة " مو " ، وهما على رأس قائمة المتحورات الأكثر انتشارا .

وأوضح الدكتور فؤاد عودة ، على سكايب لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " : أن السلالات الجديدة ترتكز على إصابة الشباب والأطفال ، على عكس السلالات السابقة والتي كانت ترتكز على المسنين ، متابعا : " 95 من الأشخاص بالمستشفيات في أوروبا دون تطعيم مما يشير لأهميته وغير مقبول الحديث عن تطعيم 2% من سكان أفريقيا والدول الفقيرة " .

وتابع " عودة " : أن اللقاحات توفر حماية تصل لـ 95 % من الدخول في الحالة الحرجة ، واللجوء للمستشفيات ،  وحتى في حالة الإصابة فتكون الأعراض خفيفة بنسبة 88% فقط .

ونوه  " عودة " : أن الدول الأوروبية اعتمدت نظام " المرور الإجباري " والذي يجبر المواطنين على عدم دخول الأماكن العامة دون تطعيمات ، والطريقة كانت جيدة لتشجيع عدد كبير من المواطنين الإيطاليين على أخذ اللقاحات .

وواصل " عودة " : 66% من الأطفال في الهند أصيبوا بنسبة كبيرة من أعراض كورونا ، خصوصا بالسلالات الأخيرة ، مشددا أن الأطفال والشباب وسيلة لنقل الفيروس بشكل كبير في الدول ، أكثر من غيرهم .

فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية دلتا هذا الصباح توك شو

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