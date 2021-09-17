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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود متولى يودع مروان محسن بعد رحيله عن الفريق.. شاهد

صدى البلد

ودع محمود متولى لاعب النادى الأهلي، زميله فى مروان محسن بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بـ توجيه الشكر الى مروان محسن مهاجم الفريق الأول بعد خمس سنوات ارتدى خلالها القميص الأحمر.

 

ونشر متولى صورة به مع مروان محسن عبر خاصية استورى بموقع إنستجرام ، وكتب متولى “ والله هتوحشنى ربنا يكرمك ويوفقك فى اللى جاى ياحبيبى ”. 

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بعد رحيله عن التتش.. بطولات مروان محسن مع الأهلي

و ونجح مروان محسن، في ترك بصمة مميزة بعد 5 سنوات من ارتدائه القميص الأحمر  على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

وحقق مروان محسن 9 بطولات متنوعة بين الدوري المصري وحصد 4 ألقاب محلية.

كما شارك مروان محسن، فى تتويج النادى الأهلي بدوري أبطال أفريقيا مرتين إلى جانب لقب كأس مصر وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى السوبر القاري وبرونزية كأس العالم للأندية.

 

ونجح مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء قبل رحيله عن الشياطين الحمر فى تسجيل 23 هدفًا خلال 112 مباراة خاضها بقميص القلعة الحمراء.

 

الأهلى الدوري المصري مروان محسن محمود الخطيب محمود متولي

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