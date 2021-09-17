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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

نشرت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي.

إجراء جديد في المسجد الحرام
 

وجدّدت وكالة شؤون المسجد النبوي سجاد الحرم، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين.

ويُعد السجاد الذي جرى تجديده من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية، إذْ يتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة،وتُقرَأ بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي " باركود" الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

تأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذليل العقبات كافة ،وتسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

بث مباشر المسجد الحرام الحرمين صلاة الجمعة الحرم المكي

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