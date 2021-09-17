قانونيون ومهندسون وكتاب وعمال.. ننشر تفاصيل مسابقة التعيين بالشهر العقاري في المحافظات

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة بنظام النقل من جهات عملهم المختلفة وبدرجاتهم الوظيفية للعمل في فروع الشهر العقاري بالمحافظات.

شروط النقل للعمل في الشهر العقاري



وحددت مصلحة الشهر العقاري شروط النقل وهي:

- يكون المتقدم من المعينين بالجهاز الإداري للدولة على باب اول أجور ويتقاضي راتبه من موازنة الدولة وليس مثبت على صندوق خاص



- يكون شاغلا للدرجة الثالثة من المستوى الوظيفي (ج. ب. أ) لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية



- يكون المتقدم شاغلا الدرجة الرابعة من المستوى الوظيفي (ب، ا) للوظائف الكتابية والفنية

وان يكون شاغلا الدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب، ا) للوظائف الخدمية والوظائف الحرفية.



-لا يزيد سن المتقدم عن ٣٦ عاما وقت صدور الإعلان والأقل درجة تقرير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز وان يجيد العمل على الحاسب الآلي.

الأماكن المطلوبة للعمل في الشهر العقاري



وأشار الإعلان إلى أن الأماكن المطلوبة للعمل تشمل الفروع بجميع المحافظات، على أن يتقدم المتقدم بإقرار بالموافقة على العمل بالمحافظة التي يرافقها بطلب النقل، واشترط الا يكون صادر للتقدم اجازه من العمل للدراسة. وغيرها من الشروط تعرف عليها في المستندات المرفقة.

التخصصات المطلوبة للعمل في الشهر العقاري

قانونيون ومهندسون وكتاب وعمال تعرف عليها في المستندات المرفقة

طلبات التعيين في الشهر العقاري

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