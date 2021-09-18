جسر الجونة.. لقاء محترفي الصناعة لمختلف الأصوات السينمائية

يمثل جسر الجونة السينمائي الذي يقام سنويا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين الأصوات السينمائية المختلفة.



ويتيح لصانعي الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لصناعة السينما.



ملصق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية قدم جسر الجونة السينمائي موائد حوار مستديرة وورشًا للعمل ومحاضرات ونقاشات لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما.



2017

قدم جسر الجونة السينمائي العديد من المحاضرات منها "التعاون الإبداعي: تطوير رؤية ولغة فريدة" من قبل أسامة فوزي في حوار مع محمود حميدة و"التمثيل: فن الحرفة" بواسطة فورست ويتاكر؛ ومحاضرة لصناعة الأفلام للمخرج أوليفر ستون. شملت الحلقات النقاشية المؤتمر الإقليمي للسينما العربية المستقلة بدعم من المبادرة الدنماركية المصرية للحوار ومؤسسة الدعم الإعلامي الدولي. كما نُظمت ورشة عمل كتابة السيناريو بواسطة معرض الأفلام الأمريكية، وضمت مناقشات من قبل الخبراء الرئيسيين في صناعة السينما الذين غطوا مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك المنصات التقليدية والمبتكرة للتوزيع وإمكانيات الإنتاج المشترك الجديدة والتعاون الدولي.



جسر الجونة السينمائي

2018

قدم جسر الجونة عددًا من الفعاليات والحلقات النقاشية مثل "اللاجئين وقصصهم من خلال الأفلام"، أدارها الناقد المتميز جاي ويسبرج بمشاركة رائد الأعمال المصري عمر سمرة، و"تمكين المرأة من خلال صناعة الأفلام" التي أدارتها المخرجة التونسية درة بوشوشة بمشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إضافة إلى ذلك، فقد شمل برنامج الجسر محادثة مع كاتب السيناريو والمخرج جيانفرانكو أنجيلوتشي، الذي تحدث عن ما وراء الكواليس في عمله مع المخرج العظيم فدريكو فيلليني، كما تضمن برنامج الجسر محاضرة من قبل المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، الكاتب والمنتج، بول هاجيس.



2019

شملت أنشطة الجسر محاضرات لساندرا شولبرج، مؤسسة مشروع المخرج المستقل، ورسول بوكاتي مصمم الصوت الحائز على جائزة الأوسكار، والمخرجة مي مصري والمخرج فريد بوغدير. كما تضمن البرنامج عرضًا تقديميًا مع ليندساي سلون نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس تطوير النصوص التلفزيونية في استوديوهات مترو جولدن ماير ، على إنتاج المسلسل المشهور "قصة جارية"، ذلك إلى جانب تضمن البرنامج لورش عمل مقدمة من قبل السفارة الأميركية، وملتقى تعليم السينما.

جسر الجونة السينمائي

2020

واصل الجسر تقديم العديد من الفعاليات الناجحة مثل المحاضرات مع خبراء صناعة السينما بما في ذلك الممثل الهندي علي فازال، ومدير الاستثمار والتطوير في المواهب الإبداعية في منصة نتفليكس كريستوفر ماك، والمخرج بيتر ويبر، ومدير التصوير المصري أحمد مرسي، والمشرف الدولي على الرسوم المتحركة مينا إبراهيم. إضافة إلى ذلك، فقد شهد الجسر حلقات نقاشية شارك فيها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس وإيفتا، وشملت تلك الحلقات مواضيع مثل: تمكين المرأة من خلال السينما، والإعلام الرقمي في أعقاب وباء عالمي. كما عُقدت ورشة عمل لكتابة السيناريو قدمتها السفارة الأميركية وورشة عمل للتمثيل قدمها جيرالد جيمس. في شراكة مع شركة جيميناي أفريقيا، استضاف المهرجان أيضًا مبادرة آب ليفت فور جي إف إف، التي تقدم فرصة لرواد الأعمال الشباب لتحقيق أحلامهم وإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم وتوصيلهم برجال الأعمال المهتمين بمشاريعهم.