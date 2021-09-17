تصميم الإضاءة على المسرح وفنون الحكي.. ورش وأنشطة بـ استوديو عماد الدين

ينظم ستوديو عماد الدين ورشة عمل بعنوان "تصميم الإضاءة على المسرح" يقدمها مصمم الإضاءة الفرنسي "كاميل موبلو"، تنقسم الورشة إلى جزأين، جزء نظري يوم 21 و22 من سبتمبر في ستوديو عماد الدين والتطبيق العملي أيام 23 و24 و25 من سبتمبر في ساحة روابط للفنون.



يقدم مصمم الإضاءة الفرنسي كاميل موبلو هذه الورشة من خلال النظر للإضاءة كفن أولًا، ثم يتأمل الأبعاد التقنية المطلوبة لممارسة فن تصميم الإضاءة. يزود كاميل المتدربين بمقدمة عامة عن علوم الكهرباء والبصريات بالإضافة إلى أساسيات التصميم المسرحي بداية من الفكرة إلى التنفيذ. والجلسات الأولية سوف تقام في شكل نظري بستوديو عماد الدين، قبل الانتقال لساحة روابط للفنون والبدء في مرحلة التطبيق العملي للورشة حيث يتمكن المشاركون من الحصول على فرصة لتطبيق المعارف والمهارات النظرية التي اكتسبوها داخل واقع عملي وتصميمات ديكور جاهزة.



كما ينظم ستوديو عماد الدين بالتعاون مع مدرسة "شجر توت" لفنون المسرح الدامج الدورة الثانية من الورشة المجمعة "احكيلي وزى الريشة" لفنون الحكي والتعبير الجسدي، تبدأ في 7 أكتوبر وتستمر لثلاث أسابيع. والورشة مهيأة لاستقبال الأفراد من ذوي الإعاقة إيمانًا بمبدأ المساواة في تقديم الفنون والاشتراك في الأنشطة المسرحية، لتعزيز أهمية التواصل والاندماج باستخدام الحكي والحركة.



يقوم بالتدريب في الورشة كل من أحمد مختار مدرب فنون الحكي والتمثيل وكارول عقاد مدربة الرقص وتصميم الحركة، بالإضافة إلى حضور المشارك "أحمد السمري" كضيف شرف في "احكيلي وزي الريشة" باعتباره أحد أكثر المشاركين من ذوي

الإعاقة تميزاً في الحكي بالدورة الأولى بهدف تشجيع المشاركين.

تعمل "شجرة توت" تحت مظلة مؤسسة "نهضة المحروسة" للمشاريع التنموية من خلال تقديم الاستشارات الفنية والثقافية لها بصورة مستمرة منذ أن أعلنت فوزها كأحد المبادرات الخاصة بالفنون الأدائية في دورة الجراچ لتشكيل الأفكار سنة ٢٠٢٠، بداية أولى أنشطتها من الورش التدريبية الدامجة في منتصف يونيو الماضي والتي ضمت مشاركين ذوي إعاقات مختلفة منها البصرية والجسدية، غيرها محققة بذلك مبدأ الدمج في مجال فنون الحكي والحركة.



ستوديو عماد الدين مشروع فريد من نوعه في العالم العربي، حيث يعمل على توفير قاعات للتدريب والإقامة للفنانين المستقلين والفرق المستقلة في مجال الفنون الاستعراضية في مصر والعالم العربي، ايضاً الإقامة للفنانين من جميع أنحاء العالم، ذلك بهدف تقوية مجال فنون الآداء في مصر وتشجيع التعاون وتبادل الثقة بين الفنانين تطبيقا لسياسة إتاحة الفرص للجميع وتشجيع تكوين شبكات من الاتصالات والروابط بين الفنانين المصريين والفنانين في جميع أنحاء العالم.