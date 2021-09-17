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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مذكرة تفاهم بين «التعليم العالي» و «هواوي مصر» لإنشاء 10 أكاديميات تكنولوجية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجي مصر، الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذي يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة (16و17 سبتمبر الجاري) بالعين السخنة.

 

أكد الدكتور هشام فاروق مستشار الوزير للتحول الرقمي ورئيس المنتدى، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق 10 أكاديميات معتمدة للتكنولوجيا بالجامعات المصرية، وتلتزم شركة هواوي بتوفير وتجهيز هذه الأكاديميات بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل السحابية ومعامل الشبكات.

 

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي؛ بهدف نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب واعتماد طلاب الجامعات من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من شركة هواوي، وربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية؛ لإيجاد فرص للتوظيف في إطار المساهمة في تحقيق إستراتيجية مصر للتحول الرقمي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة وشركة هواوي، أطلقت الشركة مسابقتها العالمية للمواهب في علوم التكنولوجيا والاتصال Huawei ICT competition بهدف الوصول إلى أفضل المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم وصقل المواهب و إبرازها، وتقام المسابقة للعام الثالث علي التوالي برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وتأتي هذه المسابقة، انطلاقًا من دور هواوي في تدريب وتأهيل شباب الجامعات والخريجين على تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وزيادة قدرتهم على التنافس مع أقرانهم من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في تشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات المصرية.

 

يُذكر أن فريقًا مصريًّا فاز بالمركز الأول العام الماضي في مجال "الحوسبة السحابية"، كما جاء فريق مصري آخر في المركز الثاني في مجال "الشبكات"، متقدمًا على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة حول العالم، بالرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى منتدى التعليم العالي والبحث العلمي التحول الرقمي

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