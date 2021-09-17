اعتقال النائب التونسي سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة

أعلن حزب ائتلاف الكرامة في تونس، الجمعة، عن تعرض رئيس كتلته البرلمانية سيف الدين مخلوف لعملية اختطاف أمام مقر المحكمة العسكرية.

ونشر الحزب التونسي، مقطع فيديو يوثق الواقعة قائلا: "اختطاف الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حين قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري وتم الاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف".

الأمن التونسي يوقف رئيس حركة كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على خلفية ما سمي بـ"غزوة المطار".#تونس 🇹🇳 pic.twitter.com/x48zMcLah1 — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) September 17, 2021

وأوضح ائتلاف الكرامة، أن عملية اختطاف مخلوف من أمام المحكمة العسكرية، وهو الذي اختار أن يسلم نفسه ويواجه القضاء بنفسه، عملية استفزازية لا مبرر لها.

من جانبه، قال المحامي التونسي أنور أولاد علي إن أفراد من الشرطة بالزي المدني اعتقلوا يوم الجمعة، النائب سيف الدين مخلوف، القيادي في ائتلاف الكرامة وأخذوه إلى مكان مجهول بينما كان يستعد للمثول أمام قاض بالمحكمة العسكرية في العاصمة تونس.

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن قاضي المحكمة العسكرية أخبرهم أنه طلب من الجهات الأمنية إحضار مخلوف للمحكمة.

وتشهد تونس تغيرا سياسيا جذريا منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.