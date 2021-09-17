بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

توصل صدى البلد لحساب «هدى نصر»، شقيقة الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدهما، أمس الخميس، وتشييع جثمانه اليوم الجمعة، في هدوء تام.

وظهر والد جيهان، في صورة على حساب «هدى نصر»، قبل 9 سنوات من وفاته، كانت نشرتها عام 2012، وظهر فيها الراحل نصر عيسى، بجوار زوجته والدة الفنان المعتزلة، وهو يرتدي “طربوش” على الطريقة الكلاسيكية.

والد جيهان نصر

والد جيهان نصر ووالدتها

وفاة والد جيهان نصر

أعلن كريم حسن عيسى - ابن شقيق جيهان نصر - وفاة عمه «نصر عيسى» ووالد الفنانة المعتزلة، إذ كتب عبر فيسبوك: «انا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الغالي نصر عيسي».

وأعلن حساب للفنانة جيهان نصر - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة والدها «نصر عيسى»، أمس الخميس، وشيعت جنازته اليوم الجمعة.

وكتبت جيهان نصر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه غدًا عند صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند .. ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

مشوار جيهان نصر

يذكر ان الفنانة جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زواجها من رجل أعمال سعودي الجنسية؛ لتجنب منه 4 أبناء وهم “سماهر وسيف وسارة وسلطان”، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في التسعينيات بفضل جمالها الملفت.

جيهان نصر حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، أدت العديد من الأدوار والبطولات.

اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.

قدمت جيهان نصر، خلال مسيرتها الفنية 17 فيلما سينمائيًا كان أبرزها فيلم «الكيت كات» مع النجم محمود عبد العزيز، ومن الدراما قدمت ما يقرب من 15 عملًا، من أبرزها مسلسل «المال والبنون» الذي حقق نجاحا جماهيريا مذهلا ومسلسل «من الذي لا يحب فاطمة، وألف ليلة وليلة، والبخيل وأنا».

زواج جيهان نصر

تعرفت جيهان نصر علي زوجها خلال مشاركتها الفنان سمير غانم في مسرحية «المحظوظة» التي قدمتها علي مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان الشاعر السعودي سعود الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية جعلتها تقرر اعتزال الفن نهائيا وهي في أوج شهرتها.

سافرت جيهان نصر، بعد اعتزالها مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين عليها ورزقت جيهان بـ 4 أبناء من زوجها هم سهامر، سيف، سارة وسلطانة، وهي تعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن.

آخر ظهور لـ جيهان نصر

قبل شهرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع ابنتها، ليعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار.

وأطلت جيهان نصر في الصورة بالحجاب وبدت بملامحها الجميلة الذي لم تتأثر بالزمن إطلاقاً، وأيضاً ظهرت ابنتها الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.

وكان أول ظهور لـ جيهان نصر، بعد فترة من الاختفاء، في شهر أغسطس من العام الماضي، 2019، إذ ظهرت بصحبة ابنائها مع الفنانة هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني.