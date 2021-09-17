عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

جيهان نصر
جيهان نصر

توصل صدى البلد لحساب «هدى نصر»، شقيقة الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدهما، أمس الخميس، وتشييع جثمانه اليوم الجمعة، في هدوء تام. 

 

وظهر والد جيهان، في صورة على حساب «هدى نصر»، قبل 9 سنوات من وفاته، كانت نشرتها عام 2012، وظهر فيها الراحل نصر عيسى، بجوار زوجته والدة الفنان المعتزلة، وهو يرتدي “طربوش” على الطريقة الكلاسيكية. 

والد جيهان نصر 
والد جيهان نصر ووالدتها

وفاة والد جيهان نصر 

أعلن كريم حسن عيسى - ابن شقيق جيهان نصر - وفاة عمه «نصر عيسى» ووالد الفنانة المعتزلة، إذ كتب عبر فيسبوك: «انا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الغالي  نصر عيسي».

 

وأعلن حساب للفنانة جيهان نصر - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة والدها «نصر عيسى»، أمس الخميس، وشيعت جنازته اليوم الجمعة.

 

وكتبت جيهان نصر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه غدًا عند صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند .. ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

 

txt

بعد وفاة والدها.. الزواج وارتداء الحجاب وراء اعتزال جيهان نصر

txt

وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر

مشوار جيهان نصر

يذكر ان الفنانة جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زواجها من رجل أعمال سعودي الجنسية؛ لتجنب منه 4 أبناء وهم “سماهر وسيف وسارة وسلطان”، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في التسعينيات بفضل جمالها الملفت.

 

جيهان نصر حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، أدت العديد من الأدوار والبطولات.

 

اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.

 

قدمت جيهان نصر، خلال مسيرتها الفنية 17 فيلما سينمائيًا كان أبرزها فيلم «الكيت كات» مع النجم محمود عبد العزيز، ومن الدراما قدمت ما يقرب من 15 عملًا، من أبرزها مسلسل «المال والبنون» الذي حقق نجاحا جماهيريا مذهلا ومسلسل «من الذي لا يحب فاطمة، وألف ليلة وليلة، والبخيل وأنا».

 

زواج جيهان نصر

تعرفت جيهان نصر علي زوجها خلال مشاركتها الفنان سمير غانم في مسرحية «المحظوظة» التي قدمتها علي مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان الشاعر السعودي سعود الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية جعلتها تقرر اعتزال الفن نهائيا وهي في أوج شهرتها.

 

سافرت جيهان نصر، بعد اعتزالها مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين عليها ورزقت جيهان بـ 4 أبناء من زوجها هم سهامر، سيف، سارة وسلطانة، وهي تعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن. 

 

آخر ظهور لـ جيهان نصر 

 

قبل شهرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع ابنتها، ليعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار.

 

وأطلت جيهان نصر في الصورة بالحجاب وبدت بملامحها الجميلة الذي لم تتأثر بالزمن إطلاقاً، وأيضاً ظهرت ابنتها الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.

 

وكان أول ظهور لـ جيهان نصر، بعد فترة من الاختفاء، في شهر أغسطس من العام الماضي، 2019، إذ ظهرت بصحبة ابنائها مع الفنانة هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني. 

جيهان جيهان نصر الفنانة والد جيهان نصر وفاة وفاة والد جيهان نصر الفنانة جيهان نصر

موضوعات متعلقة

شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

هعمل ثورة.. ميرفت وجدي تستعد لطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

تميز في مختلف المجالات.. وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة بعد النجاح بإيطاليا

رد الجميل.. عفاف راضي تعود في ذكرى بليغ حمدي

بعد تصدره الإيرادات للأسبوع الثاني.. ترجمة فيلم ماكو بعدة لغات

ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جرش.. ومصر حاضرة بوزيرة الثقافة وفرقة أوبرا القاهرة

ترشيحاتنا

مأساة أسرية.. مصرع طفلين شقيقين وإصابة والديهما فى حادث مروع بمطروح

فلوس نقدى.. وزير المالية يزف بشرى لهذه الفئة من الموظفين..فيديو

وزير النقل يلبي دعوة عروسين بحضور حفل زفافهما | شاهد

شوبير يزف بشري سارة عن محمد صلاح قبل مواجهة المنتخب أمام ليبيا

تركي آل الشيخ يعلن عن إقامة مباراة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

رسميًا.. محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر أمام ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

غادة والي: اجتماع عالمي في شرم الشيخ عن حماية النزاهة في تعافي"COVID"

مرتضى منصور يفتح النار علي حسين لبيب وميدو: رئيس لجنة الخراب والفتي الهارب

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ