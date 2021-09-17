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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة.. هاندا أرتشيل تلاعب قطتها في آخر ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صورة جديدة مع قطة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .

 

إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل وهي ترتدي توب كت باللون الأزرق وبفتحة من منطقة الصدر واختارت عليه هوت شورت جينز باللون الأزرق الفاتح ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .

 

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وقامت هاندا أرتشيل بترك خصلات شعرها على اكتافها وظهرها منسدلة  بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
 

هاندا أرتشيل

 

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قلادات ناعمة وطويلة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.
 

حياة هاندا أرتشيل 


ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

 

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية


واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.


وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر  إنستجرام في تركيا.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها .. 

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