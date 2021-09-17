إبراهيم عيسى: العزوف عن تلقي لقاحات كورونا جريمة في حق المجتمع

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن بعض الدول تدرس إلزام المواطنين بالحصول على لقاح كورونا؛ حماية للصحة العامة للمواطنين، قائلًا: "لو كان الأمر بيدي؛ لجعلت اللقاح إلزاميًا، وقبل أن يكون إلزاما قانونيا؛ فهو إلزاما أدبيا وإنسانيا، فطالما توفرت اللقاحات؛ فالعزوف عن تلقيها جريمة في حق المجتمع.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن متحور دلتا من فيروس كورونا، الأكثر والأسرع انتشارًا، رغم أنه الأقل ضررًا، قائلًا: إنه مع إصابة شخص واحد في عائلة؛ قادر على أن يصيبها بالكامل، والتي من بينها كبار سن أو مرضى.

وأشار إلى أن بعض دول العالم وصلت لنسب كبيرة في تلقيح مواطنيها في الجرعتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الجرعة الثالثة "الجرعة المعززة"، في حين توجد دول لا تتجاوز 2% من نسب تطعيم مواطنيها، إلى جانب أن بعض العقول ترفض تناول اللقاح، وتعتبره مؤامرة عليهم.