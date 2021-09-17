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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقيين: النقابة بدأت تطوير "العشوائيات الغنائية" بعد خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي

رضا البحراوي وحسن
رضا البحراوي وحسن شاكوش

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن العملة الجيدة ستقضي على الرديئة؛ بعدما تنكشف الأصوات على حقيقتها أمام الجمهور، مؤكدا أن أغاني المهرجانات، أمر طبيعي في ظل انتشار العشوائيات.

 

وأضاف أحمد رمضان، خلال لقائه ببرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بكل طاقته؛ من أجل القضاء على ظاهرة أغاني المهرجانات.

 

وأشار سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إلى أن كلا من “رضا البحراوي” و"حسن شاكوش"، خرجا على صفحاتهما بـ"السوشيال ميديا" وعملوا فيديوهات هاجموا فيها بعض، وكل واحد رد على التاني".

 

أهمية قرار إلغاء الغناء على فلاشة

 

وأشار أحمد رمضان، إلى أن النقابة بدأت تطوير العشوائيات الغنائية، بعد خناقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ورضا البحراوي، في الساحل الشمالي، مشددا على أهمية قرار إلغاء الغناء على فلاشة.

 

الموسيقار أحمد رمضان نقابة المهن الموسيقية اغاني المهرجانات وشاكوش البحراوي

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