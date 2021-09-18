آداب حلوان تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

واوضحت كلية الآداب جامعة حلوان أن شروط القبول لقسم اللغة الإنجليزية تتمثل في حصول الطالب على درجة القبول باللغة الإنجليزية من 47 إلى 44 درجة (أي ما يعادل 10% بنفس انخفاض المجاميع للعام الحالي)، وفي حالة تساوي الدرجات يؤخذ بأعلى مجموع اعتباري، ويقبل 120 طالب انتظام فقط.



أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد فتح باب التحويل من بين اقسام الكلية العديدة والكثيره وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية.



وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب أن قد تقرر فتح باب التحويل من قسم آخر لطلاب الكلية القادمه أو الباقون للإعاده اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 اغسطس ويستمر حتى يوم الاثنين القادم 19 ديسمبر.



وأضاف أن عملية طلب التحويل بين اقسام الكلية تتم يدوياً من خلال مكاتب شئون الطلاب بمقر الكلية وعلى الطلاب معرفة ايام حضورهم إلى الكلية، وان الكلية قامت بتخصيص ايام الطلاب الذكور واخرى الطلاب الإناث وذلك لمنع التزاحم والتكدس أمام مكاتب وشبابيك شئون الطلاب بالكلية .