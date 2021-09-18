نيران مرمى التنمر تلتهم النجوم| هنادي مهنا بسبب وزنها.. هيثم أحمد زكي تعرض للظاهرة قبل وفاته

أعادت الفنانة هنادي مهنا النظر لظاهرة التنمر بعدما كشف في حوارها الأخير مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دى ام سى" أنها تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزنها، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز النجوم الذين تعرضوا للتنمر من الأحدث للأقدم.

هنادي مهنا

تعرضت الفنانة هنادي مهنا للتنمر بسبب زيادة وزنها، إذ كشفت الفنانة هنادى السر وراء إقبالها على خسارة الوزن.

وأوضحت هنادى مهنا خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دى ام سى" أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب وزنها بصورة كبيرة، معقبة:" كنت بنهار واعيط بسبب الكومنتات".

وأضافت هنادى مهنا قائلة:" الكومنتات كانت بتخلينى اتخن اكتر لحد ما خدت قرار أن لازم اخسر وزنى".

شقيقة محمد رمضان

في شهر يونيو العام الماضي 2020، تعرضت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان لوصلة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.

وقالت إيمان عبر حسابها على تويتر: "‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".

أحمد بدير

في نوفمبر 2020، قال الفنان أحمد بدير إنه مصر على مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

وأضاف أنه كلف أحد المكاتب القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وجاء ذلك بعد مشاركة الإعلامية مي العيدان صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

سوسن بدر

في ديسمبر 2020، نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه".

وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه .. أشكرك على دعائك".



هيثم أحمد زكي

في نوفمبر 2019، تعرض الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للتنمر طوال فترة حياته، حيث قام بعض المتنمرون بإرسال رسائل قاسية له من بعض المتابعين، مثل قول البعض اللي خلف مات عادي.

بينما انفعلت الفنانة درة عقب قراءتها لهذه الرسائل، وعلقت من خلال حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة: "بمنتهى الأسف بنشر هذا وعمري اصلا ما كنت أعبر على آرائي كثيرا على السوشيال ميديا ولكن يجب ان ندين الكائنات الحقيرة القاسية المتنمرة التي تختبئ وراء أجهزة لتسيئ للآخرين وتجرحهم دون ان يستطيع احد ايقافهم عن ما يفعلون ..لماذا يتحمل إنسان بدون ذنب كل هذه الإساءة المعنوية؟ على مدار سنين؟ هل الفنان مكون من حديد؟ ".

واختتمت حديثها: "أليس من لحم ودم وقلب ينبض وعروق ودورة دموية ومخ وأعصاب ومشاعر.. ليه هيثم كان لازم يتحمل ده سنين وحدته ؟ ليه كلنا لازم نتحمل هؤلاء الأشخاص؟ ارجوكم اللي ما يعجبوش فنان يكتفي بعدم مشاهدته ومتابعته! هو ما دخلتش بيتك بالغصب وما اخدش منك حاجة..هيثم أحمد زكي كان كتله من الجمال وانت كتله من القبح.. ربنا رحمه من أمثالكم".