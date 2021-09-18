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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان توزع 28 طنا لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر إحتياجاً

توزيع لحوم صكوك الأضاحي
توزيع لحوم صكوك الأضاحي بأسوان

قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظة بتوزيع 28 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.  

 

وأشار الدكتور رمضان عبد السميع بأن المديرية إنتهت من توزيع لحوم صكوك الأضاحى على 7 دفعات حيث بلغت الدفعة الواحدة 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي،  ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف لتنفيذ هذا المشروع لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمناطق الشعبية،  وهو الذي يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصرى.

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هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظة كمرحلة أولى ، ليتم تطبيق ذلك مرحلياً بباقى المؤسسات الخدمية الأخرى بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنطلاق نحو التحول الرقمى تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وقال المحافظ بأن ذلك يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى ، ولاسيما أن هناك سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات المنظومة الجديدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية.  

ومن جابنها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ برنامج تدريب عن تطبيق الذاكرة المؤسسية بمركز التحول الرقمى بمنبى ديوان عام المحافظة بقيادة العميد أحمد دنش حيث أن هذا التطبيق يعد أحد التطبيقات الإلكترونية الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً من خلال ما يتيحه من أساليب المتابعة وتطوير الأداء الداخلى عن طريق تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وتقليل التعامل الورقى وسرعة الإستجابة للتعليمات.

ولفتت نائب المحافظ إلى أنه يتوازى مع ذلك مساهمة تطبيق الذاكرة المؤسسية في ربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجة للمؤسسة والإستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها ، فضلاً عن توثيق كافة الأنشطة الرئيسية والفرعية والوثائق والبيانات إلكترونياً. 

وفى نفس السياق أشارت ولاء نصاري مدير مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بأن التدريب فى مرحلته الأولى يستهدف 53 من مديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة ، وجارى الإستعداد لعقد التدريب على تطبيق الذاكرة المؤسسية للعاملين في الإدارات المختلفة بالديوان العام لتنشيط العمل على تطبيق الذاكرة المؤسسية حتى يتسنى تعميم العمل بهذا التطبيق في جميع الإدارات بما يعمل على إتاحة التدريب لأكبر عدد ممكن من العاملين بالديوان العام ، بجانب المؤسسات الخدمية الأخرى .

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