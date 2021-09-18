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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: روسيا تمتلك قوات عسكرية منافسة لنا

عناصر للجيش الروسي
عناصر للجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون  إن روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية، تجعلها منافسَا لأمريكا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ذكرت الوزارة  أنه يجب الفهم كيف تمكنت البلاد من تطوير قدراتها العسكرية بمثل هذه الدرجة خلال السنوات الـ20 الماضية.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي: "لدى روسيا قوات مسلحة قوية للغاية. يجب الفهم كيف تمكنوا من تطوير قواتهم المسلحة خلال السنوات الـ20 الماضية. وأعتقد أنه يجب الفهم أن هذه المفاجأة لم تحدث في لحظة واحدة".

واعتبر هايتن أن السلطات الروسية ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب الولايات المتحدة والناتو.

كما شدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن الولايات المتحدة تواجه لأول مرة في التاريخ قوتين نوويتين اثنتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "تحديا هائلا".
 

أمريكا البنتاجون الناتو روسيا وزارة الدفاع الأمريكية السلطات الروسية هيئة الأركان المشتركة

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