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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة جديدة.. تفوق لقاح "مودرنا" على "فايزر" لهذه الأسباب

دراسة جديدة تؤكد
دراسة جديدة تؤكد تفوق لقاح "مودرنا" على "فايزر" لهذه الأسب

أجرى باحثو مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تحليلًا لما يقرب من 3689 من البالغين الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع الإصابة بـ  فيروس كورونا  الحاد في الفترة من 11 مارس إلى 15 أغسطس 2021  وهي الفترة التي تسبق وتشمل هيمنة متغير دلتا.

 

بشكل عام ، تم تطعيم 12.9 بالمائة بشكل كامل بلقاح مودرنا، وتم تطعيم 20.0 بالمائة باستخدام فايزر، وتم تطعيم 3.1 بالمائة بلقاح Johnson & Johnson.

 

على مدار الفترة بأكملها ، كان لقاح مودرنا فعالًا بنسبة 93 بالمائة ضد الاستشفاء ، وكان فايزر فعالًا بنسبة 88 بالمائة ، و J&J كان فعالًا بنسبة 68 بالمائة.

 

كان فقدان الفعالية ضد الاستشفاء لشركة فايزر واضحًا بشكل خاص: فقد انخفض من 91 بالمائة في 14-120 يومًا بعد التطعيم إلى 77 بالمائة أكثر من 120 يومًا بعد التطعيم.

 

على النقيض من ذلك ، انخفضت شركة مودرنا من 93 في المائة إلى 92 في المائة عند مقارنة نفس الفترتين.

 

تضمنت الدراسة أيضًا تحليلاً منفصلاً لمستويات أنواع مختلفة من الأجسام المضادة التي تثيرها اللقاحات ، مأخوذة من 100 متطوع.

 

أنتج لقاح موديرنا مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بشركتي Pfizer و J&J لجزء رئيسي من بروتين سبايك للفيروس ، والذي يستخدمه لغزو الخلايا.

 

هناك أبحاث متراكمة تشير إلى تفوق لقاح موديرنا على لقاح فايزر ، بما في ذلك دراسات سابقة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) صدرت الأسبوع الماضي.

 

الأسباب ليست واضحة تمامًا ، ولكن قد يكون ذلك لأن مستويات الجرعات أعلى - 100 ميكروغرام مقابل 30.

 

يمكن أيضًا ربطها بفاصل الجرعات ، مع إعطاء لقطات Pfizer بفارق ثلاثة أسابيع مقابل Moderna ، والتي يتم منحها أربعة أسابيع.

 

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعقد اجتماعا لخبراء مستقلين بارزين يوم الجمعة لبحث مسألة إعطاء جرعات ثالثة من فايزر لعامة الناس ، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

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