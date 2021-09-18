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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط

وزير خارجية المغرب
وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الجيش والاقتصاد.

وقال بوريطة: "البعثات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت فعلا بالعمل، بعد زيارة صديقي يائير لابيد (وزير الخارجية الإسرائيلي)، للرباط، الشهر الماضي".

جاء ذلك في أثناء مشاركته في لقاء افتراضي، بمناسبة مرور قرابة عام على توقيع اتفاقيات التطبيع، بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي.

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وشارك في اللقاء بالإضافة إلى الوزير المغربي، وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، إسرائيل، الإمارات، والبحرين.

وأضاف: "تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالفعل حدث تاريخي يستحق الاحتفال، لقد عزز الأمل الجديد ومهد الطريق لزخم غير مسبوق".

وأشار إلى أنه "تم فتح قنوات بين مجتمعات الأعمال بين البلدين، من خلال إنشاء مجلس أعمال مغربي- إسرائيلي، وغرفة صناعة مغربية- إسرائيلية".

وذكر أن "العديد من الوزراء بين الطرفين تواصلوا، ما مهد الطريق أمام توقيع قرابة 20 اتفاقية (ثنائية بمختلف المجالات)".

إسرائيل تل أبيب المغرب الرباط وزراء إسرائيل

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