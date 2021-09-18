أمن الغربية: إعادة 3 أطفال تغيبوا عن ذويهم في ظروف غامضة

نجح ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في إعادة الأطفال الثلاثة المتغيبين بقرية عياش بدائرة مركز المحلة بعد تغيبهما منذ صباح الخميس الماضي.

وتحدد لضباط الشرطة العثور علي «مصطفي . م. ا»، 13سنة، وشقيقه «محمد . ر.ا»، 8 سنوات، شقيقان، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما ، حيث عثر عليهما بمدينة الإسكندرية.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة منذ أمس الخميس.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاثة فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.