عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمن الغربية: إعادة 3 أطفال تغيبوا عن ذويهم في ظروف غامضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في إعادة الأطفال الثلاثة المتغيبين بقرية عياش بدائرة مركز المحلة بعد تغيبهما منذ صباح الخميس الماضي.

وتحدد لضباط الشرطة العثور علي «مصطفي . م. ا»، 13سنة، وشقيقه «محمد . ر.ا»، 8 سنوات،  شقيقان، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما ، حيث عثر عليهما بمدينة الإسكندرية.

زواج عرفي.. أمن الغربية ينجح في إعادة فتاة متغيبة بطنطا

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة منذ أمس الخميس.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاثة فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

 وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اختفاء 3 اطفال اعادة الأطفال أمن للغربية تحديد موقع الأطفال موقع المحلة

موضوعات متعلقة

زواج عرفي.. أمن الغربية ينجح في إعادة فتاة متغيبة بطنطا

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة سهلة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ختام تدريبات النجم الساطع وملاحق الثانوية العامة.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من المدارس لـ طلابها

البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول وباء "كورونا" الأربعاء المقبل

بعد طرحها بـ يوم واحد .. هيونداي كاسبر تحقق 19 ألف طلب شراء

حكم مصافحة النساء للرجال باليد.. دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "السجود للكلب"

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ