لم يفز منذ 1002 يوما.. النصر يتحدى اتحاد جدة في قمة نارية بالدوري السعودي

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره الاتحاد بقيادة محترفنا المصري أحمد حجازي، اليوم، السبت، على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض، في قمة الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي).

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الرائد المتصدر.

ويواجه النصر تحدي من نوع خاص أمام الاتحاد، حيث أنه لم يفز على منافسه منذ نحو 1002 يومًا بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية.

ويعود آخر انتصار حققه النصر على الاتحاد إلى يوم 21 ديسمبر من العام 2018، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق النصراوي بهدفين مقابل هدف، وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين في تلك الليلة.

وواجه النصر خصمه الاتحاد بعد ذلك في 5 مباريات بالدوري، لم يقدر خلالها على تحقيق الفوز في أي منها، حيث خسر مرة 3-2 في الرياض، وخسر في المباراة الأخيرة بين الفريقين 1-2 في ملعب مرسول بارك الموسم الماضي، بالإضافة إلى 3 تعادلات بنتيجة 1-1.

والتقى الفريقان أيضاً خلال تلك الفترة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنصف نهائي عام 2019، ووقتها فاز الاتحاد أيضًاعلى النصر 4-2 ليصعد إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام التعاون بهدف مقابل هدفين.