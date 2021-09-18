رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

شهد سعر الذهب اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 تراجعاً بقيمة 3 جنيهات ، مع استقرار الذهب عالمياً مع إغلاق البورصات العالمية أمس لتسجل 1752 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 771 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعاً ليبلغ 661 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 881 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6168 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 881 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1752 دولار للأوقية.

ارتدت أسعار الذهب متراجعة بشكل طفيف ، متأثرة بعمليات بيع حادة في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار ، مما يضعه في طريقه للانخفاض الأسبوعي الثاني مع تركيز المستثمرين على استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية المتدنية، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 1751.29 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1731 بتوقيت جرينتش). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.3 بالمئة عند 1751.4 دولار.

أدى تحقيق مكاسب مفاجئة في مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس في وقت سابق من الأسبوع إلى إحياء مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر ، مما أدى إلى تعزيز الدولار وقيادة انخفاض الذهب بنسبة 3 ٪ تقريبًا يوم الخميس.