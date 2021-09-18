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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي السلوم المركزي

صحة مطروح تستعد لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السلوم المركزي

مستشفى السلوم
مستشفى السلوم

أعلن الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح عن إستلام وحدة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي لمستشفي السلوم المركزي، ليتم  تركيبها استعدادا لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي.

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وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن تشغيل المستشفى يأتي  تيسيرا على مرضى القطاع الغربي بالمحافظة، بدلا من معاناة السفر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة  هالة رايد وزيرة الصحة والسكان  واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتقديم خدمة لائقة لأهالي محافظة مطروح.

 

من ناحية أخرى أشار  الدكتور محمد علي المتولي، إلى أنه يباشر سير عمل الفرق الطبية المتنقلة بمراكز الشباب  والمصالح الحكومية وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأضاف وكيل الوزارة " أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، منوها إلى أن وزارة الصحة تواصل تلقى طلبات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

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