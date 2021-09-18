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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

صدى البلد

أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن أداء 10 ملايين شخص للعمرة منذ عودتها التدريجية، لافتة إلى أن عدد التأشيرات مع بداية موسم العمرة تجاوز 12 ألف تأشيرة من مختلف دول العالم.

 

وتطبق السلطات السعودية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية، التي تحقق منع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.


وتعمل  وزارة الحج والعمرة السعودية، لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية للوصول إلى 5ر3 ملايين معتمر وزائر ومصل شهرياً.

 

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزعين على ثماني فترات تشغيلية.

 

وشدد على أن أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، شرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي.

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين

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السعودية موسم العمرة السلطات السعودية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية وزير الحج والعمرة المسجد النبوي المسجد الحرام

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