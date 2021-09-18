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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أمازون تحظر 600 شركة صينية من موقعها.. وسعر ومواصفات iQOO Neo 3

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

أمازون تحظر 600 شركة صينية من موقعها بشكل نهائي.. لهذا السبب


حظرت شركة Amazon أمازون، عملاقة التسوق الإلكتروني، ما يصل لأكثر من 600 شركة وعلامة تجارية صينية بشكل نهائي من منصتها، وذلك لانتهاك هذه الشركات سياسة أمازون، خاصة تلك المتعلقة بإساءة استخدام المراجعة.

 

تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي 11 Lite 5G NE


كشفت شركة شاومي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصدار جديد من هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشكل رسمي ضمن حدث إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 11T و11T Pro، واليوم أعلنت عملاقة التقنية الصينية، أن الإصدار الجديد سيتم طرحه في السوق الهندي.

 

يدعم تقنية الـ5G.. تعرف على سعر ومواصفات موبايل فيفو الغامض iQOO Neo 3

 

أعلنت فيفو رسميا عن سعر هاتف IQOO، والذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، تحت اسم موبايل iQOO Neo 3، وتباهت العلامة الفرعية التجارية بأن إصدارها الجديد يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل إحدى معالجات كوالكوم القوية، لذا نستعرض إليك فيما يلي مواصفات الجهاز الرئيسية وسعر هاتف IQOO.

 

هذا ما يعنيه إيموجي "الشفاه" المثير للجدل على واتساب


قام واتساب WhatsApp، مؤخرا بإضافة تحديثا لجميع إصداراته المختلفة حول العالم، والذي أتاح للمستخدمين إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بمجرد رؤيتها من قبل جهات الاتصال الخاصة بك، كما أصبح من الممكن الآن أيضا ضبط سرعة تشغيل صوتك أو ملاحظاتك الصوتية الطويلة بسرعات مختلفة، ولكن هل شاهدت رمز تعبيري جديد لتطبيق واتساب في الأشهر الأخيرة؟.

 

هاتف مميز بسعر اقتصادي.. مواصفات وأسعار ريلمي Realme C25Y


قام فرع ريلمي الهندي، بتحديث سلسلة هواتف الشركة الذكية من الفئة الاقتصادية والمعروفة باسم (C)، من خلال إطلاق أحدث إصداراتها بالسوق الهندى تحت اسم Realme C25Y.

 

 

أخبار التكنولوجيا أمازون ريلمي فيفو واتساب شاومي

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