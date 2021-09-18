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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف مميز بسعر اقتصادي.. مواصفات وأسعار ريلمي Realme C25Y

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C25Y

قام فرع ريلمي الهندي، بتحديث سلسلة هواتف الشركة الذكية من الفئة الاقتصادية والمعروفة باسم (C)، من خلال إطلاق أحدث إصداراتها بالسوق الهندى تحت اسم Realme C25Y.


وبحسب ما ذكره موقع "news18"، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y، بمواصفات مستوحاة من سابقه Realme C25، ومن حيث التصميم فإنه يأتي مشابه لطراز Realme Narzo 30A.

 

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مواصفات وأسعار هاتف ريلمي Realme C25Y

يمتاز هاتف ريلمي Realme C25Y، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها  1600×720 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

وجاء هاتف Realme C25Y، بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Realme C25Y، بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، من نوع Unisoc T610، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لكارت الذاكرة الخارجية MicroSD.

ويحزم هاتف ريلمي  Realme C25Y، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، بقدرة شحن سريع تبلغ 18 وات،  بالإضافة إلى ذلك يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI R، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى، بهاتف ريلمي Realme C25Y، مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملليمتر، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز، ومتصلا بتقنية Bluetooth 5.0 و GPS، كما يأتي الجهاز الاقتصادي مزودا بتقنية HDR، والبانوراما، والبورتريه، والمزيد.

ويتوفر هاتف ريلمي ، في الهند مقابل سعر حوالي دولار 150 دولار (أي ما يعادل 2300 جنيه مصري)، لطراز 6 + 64 جيجابايت، بينما تبلغ نسخة 4 + 128 جيجابايت حوالي 163 دولار (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري)، على أن يكون متاحا للحجز المسبق في 20 سبتمبر الجاري، وستبدأ مرحلة البيع الأولى في 27 سبتمبر.
 

Realme C25Y
هاتف ريلمي Realme C25Y
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