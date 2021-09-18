العراق.. الغانمي يصل الأردن لبحث ملفات عدة

وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى.

وقالت الداخلية العراقي وفقا لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في المملكة الهاشمية حيدر العذاري".

وتأتي هذه الزيارة، وفق البيان، "لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

وكان قد أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن بغداد لن تتنازل عن حقوق العراق المائية.

وقال الأعرجي في كلمة له خلال مؤتمر الأمن المائي إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية ،لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب ،وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والثقافة ،ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".

وشدد على أن"مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".