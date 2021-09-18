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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عشماوي: الكشف الأثري بتل الفراعين رسالة للعالم عن قوة مصر الناعمة

معبد تل الفراعين
معبد تل الفراعين في كفر الشيخ

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الكشف الأثري الجديد بمعبد تل الفراعين في كفر الشيخ، رسالة إيجابية للعالم كله حول تاريخ وصورة مصر، كما يدعم قوة مصر الناعمة.


وأضاف أيمن عشماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه تم اكتشاف الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية في معبد تل الفراعين في كقر الشيخ، وأن هناك العديد من الاكتشافات التي تمت في الفترة الأخيرة من البعثات المصرية هناك.


وأكد رئيس قطاع الآثار المصرية، أن منطقة تل الفراعين في كفر الشيخ من أهم المواقع في الدلتا، وذلك طبقاً لأسطورة أيزيس وأوزوريس، وهي المنطقة التي ولد بها حورس.


ونوه أيمن عشماوي، إلى أن هناك بعثات مصرية عديدة تعمل في هذه المنطقة وعدة مناطق أخرى للعمل على الاكتشافات الأثرية الجديدة، مضيفاً أن تاريخ مصر يرجع إلى ما قبل الـ7000 سنة، وأن هذه السنوات هي عدد سنوات العصر الحجري، لكن مصر أقدم من هذا التاريخ.

أيمن عشماوي الكشف الأثري الجديد رئيس قطاع الآثار المصرية معبد تل الفراعين كفر الشيخ قوة مصر الناعمة الطقوس الدينية

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