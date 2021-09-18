الاتحاد السكندري يتعادل مع شبابه 3-3 وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه حسام حسن بثلاثية لكل فريق في التقسيمة التي حددها المدير الفني مع فريق 2001 بالنادي.

أحرز ثلاثية الاتحاد السكندري كل من عبدالغني محمد وفوزي الحناوي والانجولي ما بو لولو.

واستقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على إقامة 3 مباريات ودية؛ للوقوف على المستوى البدني للاعبين والاستفادة من فترة الإعداد قبل انطلاق بطولة الدوري.

ويواجه الاتحاد السكندري، الأسطول البحري غدا “الأحد” ودولفي يوم الثلاثاء المقبل فيما يختتم مبارياته الودية أخر الأسبوع بمواجهة أحد الأندية التي يتم تحديدها فيما بعد على هامش الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري المصري

ويسعى حسام حسن لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين؛ في ظل مشاركة الصفقات الجديدة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته الصباحيه على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية على هامش الاستعدادات للموسم الجديد.

وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خوض التدريبات الجماعية علي احد شواطي الإسكندرية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض أي مباراة ودية الأسبوع الماضي.



قيد 17 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري

واستقر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على قيد 17 لاعبا في قائمة زعيم الثغر الأولي استعدادا للموسم الجديد والتي أرسلها للاتحاد المصري لكرة القدم

وضمت القائمة كل من:"لسيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

ورحل خالد قمر عن صفوف الاتحاد السكندري عقب فسخ تعاقده مع مسئولي زعيم الثغر ليعلن إنتقاله إلي نادي الجونة.