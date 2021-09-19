مزرعة أبقار عائمة فوق الماء في هولندا لهذا السبب.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض مزرعة أبقار عائمة فوق الماء في روتردام بغية حماية المناخ.

وأوضحت أنه يتوسط مشهد سريالي الرافعات وسفن الحاويات في ميناء روتردام في هولندا، هو عبارة عن مزرعة عائمة "فريدة من نوعها في العالم" تضم قطيعا من الأبقار.



وأشارت إلى أن المزرعة العائمة تتألف من ثلاث طبقات والمصنوعة من فولاذ وزجاج، تمثّل "مستقبل تربية الحيوانات" في هولندا المكتظة سكّانيا والمعرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، مما جعل الأراضي الزراعية سلعة نادرة في البلد الأوروبي.

وتابعت أن الطبقة الثالثة من المزرعة خصصت للأبقار، أما الطبقة التي تحتها فمخصص لتحويل الحليب أجباناً وألباناً وزبدة. أما الدور الأول، أي الأقرب إلى سطح الماء، فهو مكان انضاج الجبن.

