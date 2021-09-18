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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشرة أخبار العالم|فرنسا تتهم أمريكا وأستراليا بالكذب في أزمة الغواصات.. ضبط أطنان من نترات الأمونيوم في لبنان

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

فرنسا تتهم أمريكا وأستراليا بالكذب في أزمة الغواصات

اتهمت فرنسا، اليوم السبت، الولايات المتحدة وأستراليا، بالكذب في "أزمة خطيرة" للغاية، في إشارة إلى أزمة الغواصات عقب إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديدا مع واشنطن للغرض نفسه.

أزمة الغواصات.. فرنسا: بايدن يتعامل بنفس طريقة ترامب

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتعامل بنفس طريقة سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، لا فرق سوى "تغريدات أقل".

تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

كشفت وسائل إعلام محلية في لبنان تفاصيل جديدة حول ضبط أطنان جديدة من نترات الأمونيوم، شرق البلاد، وهي المادة التي كانت سبب انفجار مرفأ بيروت الدموي في 4 أغسطس 2020.

بعد كارثة بيروت.. ضبط شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في لبنان

أعلن وزير داخلية لبنان القاضي بسام المولوي اليوم السبت، عن ضبط 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار شرق البلاد والتي كانت سبب انفجار مرفأ بيروت الدموي في 4 أغسطس 2020.

ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

قال وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.

شيف الملوك يكشف الأكلات المفضلة لـ الملك سلمان

كشف الشيف السعودي، توفيق القادري، المعروف بـ"شيف الملوك" عن الأكلات المفضلة التي كان يحبها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي كان يعدها له بنفسه.

تفاصيل مثيرة عن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

كشف تقرير أمريكي تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، القيادي البارز في الحرس الثوري، الذي قتل في نوفمبر من العام الماضي، والذي يعتبر واحداً من أبرز مطوري البرنامج الإيراني النووي.

إثيوبيا ترسل قوات خاصة لحماية سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، إرسال قوات خاصة من أقاليم أمهرة وسيداما وجامبيلا و"الشعوب الجنوبية" لتعزيز الأمن والاستقرار في إقليم بني شنقول حيث يقع سد النهضة.

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن السودان حريص على علاقة قوية مع مصر ويشمل ذلك التنسيق بخصوص الموقف تجاه سد النهضة.

شاهد.. الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيين الستة في حفر نفق سجن جلبوع الإسرائيلي.

فرنسا أزمة الغواصات اخبار العالم لبنان نترات الأمونيوم السعودية أمريكا الملك سلمان

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